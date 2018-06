Paris (dpa) - Die Euro-Länder wollen bis zum europäischen Gipfel nächste Woche ein umfassendes Paket zur Lösung der Schuldenkrise vorlegen. Das sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in Paris nach einem zweitägigen Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Deutschland und Frankreich zögen dabei an einem Strang. Das in Aussicht gestellte Euro-Paket werde unter anderem sicherstellen, dass die europäischen Banken ausreichend mit Kapital ausgestattet sind, sagte Schäuble. Auch werde es eine Lösung für Griechenland geben.

