München (dpa) - Eintracht Frankfurt hat auch den Härtetest in Bochum bestanden und ist an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt. Der Bundesliga-Absteiger gewann beim VfL mit 2:0 (2:0).

Mit 25 Punkten verdrängten die Hessen zum Auftakt des 11. Spieltags die SpVgg Greuther Fürth (23) vorerst von Platz eins. «Wir wollen am Saisonende auf die Aufstiegsplätzen stehen, das ist noch ein langer Weg», sagte Eintracht-Trainer Armin Veh.

Der 1. FC Union Berlin hat den fünften Heimsieg in Serie gefeiert und den leichten Aufwärtstrend des Karlsruher SC schon wieder gestoppt. Die Köpenicker gewannen 2:0 (1:0) gegen den ehemaligen Erstligisten. Christopher Quiring erzielte in der 15. Minute den Führungstreffer. Den Schlusspunkt vor 16 301 Zuschauern setzte Michael Parensen (79.).

Der MSV Duisburg hat sich im Abstiegskampf Luft verschafft. Der MSV gewann das Kellerduell gegen den FC Ingolstadt mit 3:1 (0:1). Moritz Hartmann (10. Minute) markierte zwar gegen schwach spielende Duisburger früh die Führung, aber nach der Pause drehten die Gastgeber vor 9547 Zuschauern die Partie. Zunächst landete Dzemal Berberovic' (49.) Flanke von der linken Seite direkt im Tor, wenig später traf Branimir Bajic (63.) aus einer Abseitsposition zum glücklichen 2:1. Kurz vor dem Ende erhöhte Vasilios Pliatsikas (82.) auf 3:1.

Aufsteiger Hansa Rostock feierte den ersten Saisonsieg. Der bisherige Tabellenvorletzte besiegte den erneut enttäuschenden TSV 1860 München im eigenen Stadion mit 2:0 (1:0). «Wir haben eine Durststrecke hinter uns, da ist man erleichtert», frohlockte Hansa-Trainer Peter Vollmann. Der SC Paderborn gewann sein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig mit 1:0 (1:0).

Effektiv und konsequent präsentierten sich die Frankfurter bei ihrem Gipfelsturm in Bochum. Nach dem Fund von zwei verdächtigen Paketen nahe dem Bochumer Hauptbahnhof musste die Partie mit einer halben Stunde Verspätung angepfiffen werden, was die Gäste nicht störte. Angeführt von Benjamin Köhler fuhren die weiterhin ungeschlagenen Hessen vor 20 132 Zuschauern den siebten Saisonsieg ein. Nach einer scharfen Hereingabe von Köhler verlängerte Jonas Acquistapace mit einer verunglückten Rettungsaktion den Ball ins eigene Tor (16. Minute). Freistehend konnte Köhler mit einem feinen Kopfball-Heber noch vor der Pause auf 2:0 erhöhen (36.).

Der Absturz der Münchner «Löwen» geht rasant weiter. Bei den bislang sieglosen Rostockern kassierte das Team von Trainer Reiner Maurer die dritte Niederlage in Serie. Beide Rostocker Tore fielen nach Standardsituationen von Mohammed Lartey: In der 40. Minute war Dominic Peitz nach einer Ecke mit dem Kopf vor Garbor Kiraly am Ball - ein kapitaler Fehler des 1860-Schlussmanns. Unbedrängt konnte Matthias Holst ebenfalls per Kopf nach einem Freistoß erhöhen (73.). Der Druck auf Maurer dürfte weiter zunehmen: «Ich muss meine Arbeit weitermachen. Wir haben viel gut zu machen», sagte der Coach.