Mailand (SID) - Der ehemalige Champions-League-Sieger Inter Mailand muss möglicherweise zwei Monate auf Uruguays WM-Star Diego Forlán verzichten. Der 32-Jährige erlitt im WM-Qualifikationsspiel der "Celeste" am vergangenen Mittwoch in Paraguay (1:1) eine Verletzung im linken Bein. "Das war eigentlich keine schlimme Aktion, aber ich wusste, dass es folgenschwer sein würde, weil ich starke Schmerzen hatte. Und ich habe in der Vergangenheit schon einige Muskelverletzungen gehabt", sagte Forlán, der bei der WM 2010 in Südafrika zum besten Spieler des Turniers gewählt worden war.

In Paraguay hatte Diego Forlán seine Mannschaft in der 67. Minute in Führung gebracht, in der 83. Minute musste er verletzt vom Platz. Uruguay führt die WM-Qualifikation in Südamerika nach zwei Spielen mit vier Punkten an.