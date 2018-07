Rom (dpa) - In aller Welt haben heute zahlreiche Menschen gegen die Auswüchse des Finanzmarktes demonstriert. Die Beteiligung an der Aktion in 1000 Städten war sehr unterschiedlich. In Rom versammelten sich Zehntausende. In London waren es zunächst mehrere Tausend Demonstranten, in Oslo nur ein paar Hundert. Auch in zahlreichen deutschen Städten demonstrierten mehrere tausend Menschen gegen die Macht der Finanzmärkte. In Frankfurt am Main schlossen sich rund 1000 Menschen einem Protestzug zum Sitz der Europäischen Zentralbank an. In Berlin demonstrierten nach Veranstalterangaben 5000 Menschen.

dpa kur