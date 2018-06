Inhalt Seite 1 — Kapitalismuskritiker gehen auf die Straße Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main/Berlin (dpa) - In zahlreichen deutschen Städten haben am Samstag mehrere tausend Menschen gegen die Macht der Finanzmärkte demonstriert. In Frankfurt am Main schlossen sich am Mittag rund 1000 Menschen einem Protestzug zum Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB) an.

In München protestierten etwa 1000 Demonstranten gegen die Auswüchse des Kapitalismus und die Ungerechtigkeit des Finanzsystems. In der Kölner Innenstadt versammelten sich mehrere hundert Demonstranten unter dem Motto «Echte Demokratie - jetzt!».

In Berlin wollen Protestierende am Nachmittag zum Kanzleramt ziehen. Am Mittag versammelten sich nach ersten Schätzungen mehr als 1000 Menschen am Alexanderplatz. Die Kundgebungen sind Teil eines weltweiten Aktionstages. Unter den Organisatoren sind auch die Globalisierungskritiker von Attac. Vorbild der Demonstrationen ist die amerikanische Protestbewegung «Occupy Wall Street» («Besetzt die Wall Street»), die sich gegen das Finanzsystem und große Teile der Bankenwelt wendet.

In Frankfurt machten die Demonstranten ihrem Unmut mit Plakat-Parolen wie «Ihr spekuliert mit unserem Leben» oder «Ihr verzockt unsere Zukunft» Luft. In München riefen sie dazu auf, Konten bei «üblen Banken» zu kündigen und Finanzspekulationen zu besteuern. «Rettet die Sparer, nicht die Banken» war auf einem Plakat zu lesen, neben dem Wort «Sparer» stand die «99%». In den USA waren Aktivisten mit dem Spruch «Wir sind 99 Prozent» auf die Straße gegangen.

SPD, Linke, Grüne und Gewerkschaften begrüßten die Protestaktionen gegen die Auswüchse des Kapitalismus. «Zu Recht brandmarken sie das Auseinanderdriften von Arm und Reich», sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Michael Sommer, am Samstag. Der Protest Tausender, zumeist junger Menschen sei ein «Alarmsignal». Abseits demokratischer Legitimation und ohne Verantwortungsbewusstsein spalteten Investmentbanken die Gesellschaft.

SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles sagte, ihre Partei unterstütze die weltweiten friedlichen Proteste gegen die Macht der Banken und Finanzmärkte. Die SPD kämpfe für eine stärkere Kontrolle der Finanzwirtschaft. Sie forderte eine private Gläubigerbeteiligung bei der Bewältigung der europäischen Schuldenkrise und eine Finanztransaktionssteuer, «damit nicht immer nur der einfache Steuerzahler für die Folgen der Krise aufkommen muss».

Der Vorsitzende der Linkspartei, Klaus Ernst, bezeichnete die Proteste als den «Beginn einer neuen Demokratiebewegung». Im Gespräch mit den Zeitungen der «WAZ»-Mediengruppe forderte er erneut eine Verstaatlichung der Banken. Am Samstag verlangte er in Berlin eine europaweite Vermögensabgabe für Millionäre.