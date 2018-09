Osaka (SID) - Doppelschicht für US-Open-Halbfinalistin Angelique Kerber: Die 23 Jahre alte Kielerin hat beim WTA-Turnier in Osaka am Samstagmorgen den Einzug ins Halbfinale geschafft und trifft dort noch im Laufe des Tages auf die Französin Marion Bartoli. Im Viertelfinale setzte sich die an Position drei gesetzte Kerber gegen Tamarine Tansugarn aus Thailand 6:3, 6:4 durch. Bartoli (Nr. 2) gewann parallel gegen Ayumi Morita aus Japan 6:2, 6:1.

Wegen Regens waren am Freitag alle Viertelfinalpartien bei der mit 220.000 US-Dollar dotierten Veranstaltung abgesagt und auf Samstag verschoben worden. Deshalb wurden allerdings Viertelfinale und Halbfinale für einen Tag angesetzt. In den restlichen Viertelfinalspielen stehen sich US-Open-Siegerin Samantha Stosur (Australien/Nr. 1) und Chanelle Scheepers (Südafrika/Nr. 7) sowie Petra Cetkovska (Tschechien/Nr. 4) und Jie Zheng (China) gegenüber.