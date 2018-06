Danzig (dpa) - Tischtennis-Star Timo Boll braucht nur noch zwei Erfolge, dann ist der 15. EM-Titel in trockenen Tüchern. Der deutsche Ausnahmespieler setzte seinen Siegeszug in Danzig fort und qualifizierte sich zum siebten Mal in seiner Karriere für das Halbfinale.

Rekord-Europameister Boll verteilte beim 4:1-Sieg gegen Adrien Mattenet keine großen Geschenke. Der schlagstarke Franzose war an seinem 24. Geburtstag ohne echte Chance. «Ich habe viel Respekt vor ihm. Er hat sich gut entwickelt und ist einer der Europäer, auf den man aufpassen muss», erläuterte der WM-Dritte Boll seine konzentrierte Leistung.

Dimitrij Ovtcharov ist in der Einzelkonkurrenz hingegen überraschend ausgeschieden. Im Viertelfinale unterlag er dem Slowenen Bojan Tokic mit 3:4. Damit kommt es nicht zum erhofften Traum-Halbfinale zwischen dem Weltranglisten-13. und seinem Freund und Trainingskollegen Timo Boll. Ovtcharov hatte in einer hochklassigen Partie knapp das Nachsehen. «Dima» holte einen Rückstand von 1:3-Sätzen auf und wehrte im siebten Durchgang einen Matchball ab, ehe er mit 10:12 unterlag.

Weil in der Ergo-Arena am vorletzten EM-Tag nur an einem Tisch gespielt wurde und mehrere Partien über sechs oder sieben Sätze gingen, verzögerten sich die anderen Viertelfinals mit Bastian Steger (Saarbrücken) und Patrick Baum (Düsseldorf) um mehr als eine Stunde.

Bei den Frauen hat Irene Ivancan zumindest EM-Bronze sicher. Die Abwehrspielerin aus Berlin gegen Margaryta Pesotska (Ukraine) den Einzug ins Endspiel an. «Jetzt ist alles möglich», freute sich die gebürtige Schwäbin Ivancan über den Einzug ins Halbfinale. Beim 4:2 gegen Krisztina Toth (Ungarn) zeigte die 28-Jährige viel Geduld und Übersicht und verhinderte ein medaillenloses Abschneiden der DTTB-Damen. Die nationale Meisterin Zhenqi Barthel (Bingen) verlor in einer Marathon-Partie nach einer 2:0-Führung noch mit 2:4 gegen die von 2000 Fans unterstützte Defensivspezialisten Li Qian aus Polen.

Im Herren-Doppel traten Marcos Freitas/Andrej Gacina (Portugal/Kroatien) die Nachfolge von Timo Boll/Christian Süß aus Düsseldorf an. Die viermaligen Europameister hatten auf einen Start in Danzig verzichtet.