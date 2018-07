Köln (dpa) - Ein Feuer in einem Hochhaus in Köln hat 26 Menschen verletzt, die meisten von ihnen nur leicht. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, brach der Brand in einem Abstellraum aus, in dem Sperrmüll lagerte. Dabei fingen auch Teile der Stromversorgung Feuer. Unklar ist, ob es sich um Brandstiftung handelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.