Paris/Berlin/Athen (dpa) - Das Ringen um eine Lösung der Schuldenkrise in Europa geht in eine entscheidende Phase. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) kündigte bis zum europäischen Gipfel am nächsten Sonntag in Brüssel ein umfassendes Paket an.

Die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) erhöhten am Wochenende den Druck auf die Euro-Länder. Sie erwarten bis zum EU-Gipfel eine tragfähige Lösung. Das Euro-Paket wird laut Schäuble unter anderem sicherstellen, dass die europäischen Banken ausreichend mit Kapital ausgestattet sind. Die Banken wehren sich aber weiter vehement gegen eine Zwangsrekapitalisierung.

Schäuble forderte «eine dauerhafte Lösung für Griechenland» als Teil des EU-Gesamtpakets. «Das wird ohne eine Reduzierung der griechischen Gesamtverschuldung nicht gehen. Die wird vermutlich höher sein müssen, als es im Juli ins Auge gefasst worden war», sagte Schäuble am Sonntagabend im ARD-«Bericht aus Berlin». Ob es konkret einen Schuldenschnitt für Griechenland in Höhe von 50 bis 60 Prozent geben werde, ließ Schäuble offen.

Die G20-Finanzminister und -Notenbankchefs erklärten am Samstag nach einem zweitägigen Treffen in Paris in ihrem Abschlusspapier: «Wir freuen uns auf das Ergebnis des EU-Gipfels am 23. Oktober, um die aktuellen Herausforderungen mit einem umfassenden Plan entschieden anzugehen.» Der gerade erst erweiterte Rettungsschirm EFSF sollte nach dem Willen der G20 möglichst wirksam eingesetzt werden, um eine Ausweitung der Krise zu verhindern.

«Wir werden die Probleme in der Euro-Zone lösen», sagte Schäuble in Paris nach dem Treffen der G20-Ressortchefs. Deutschland und Frankreich zögen an einem Strang, auch in Detailfragen. Der Fall Griechenland könne aber nicht auf einen Schlag gelöst werden, sondern schrittweise, sagte Schäuble. Grundlage sei der «Troika»-Bericht von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF), der am Mittwoch übermittelt werde.

In dem von der Staatspleite bedrohten Griechenland sind aus Protest gegen den Sparkurs der Regierung diese Woche erneut massive Streiks geplant. Die Ausstände drohen das Land lahmzulegen. Arbeitsniederlegungen soll es etwa bei Fähren, im Flugverkehr, in Behörden, bei öffentlichen Verkehrsmitteln und in Schulen geben. Hinweise auf eine harte Umschuldung Griechenlands hatten sich zuletzt verdichtet. Gläubiger müssten bei einem Schuldenschnitt auf Teile ihrer Forderungen verzichten. Als problematisch gelten die Auswirkung eines solchen Schritts auf die europäischen Banken.

Die G20-Wirtschaftsmächte betonten, dass die Notenbanken - wenn erforderlich - den Banken die nötige Liquidität sichern würden. Unter den Euro-Ländern ist bisher umstritten, ob Banken auch zwangsweise vom Staat mit zusätzlichem Kapital ausgestattet werden sollen, was mit Auflagen für betroffene Institute verbunden wäre. Schäuble hatte zum Auftakt des G20-Treffens eine zwangsweise Kapitalisierung nicht ausgeschlossen. Sollten systemrelevante Banken die strengeren Kapitalvorgaben nicht aus eigener Kraft erfüllen können, würde ihnen notfalls auch durch die Staaten geholfen.