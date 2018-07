Yeongam (SID) - Rekordweltmeister Michael Schumacher ist beim Formel-1-Rennen in Yeongam nach einem unverschuldeten Unfall vorzeitig ausgeschieden. Beim Großen Preis von Südkorea wurde der Mercedes-Pilot in der 16. Runde von Renault-Pilot Witali Petrow von der Strecke gerammt. Der Russe war beim Anbremsen auf eine Kurve von hinten in Schumachers Mercedes reingefahren, wobei dessen Heckflügel abbrach. Anschließend musste das Safety-Car ausrücken. Nach 18 Runden führte der zweimalige Weltmeister Sebastian Vettel im Red Bull das Feld an. Vettel hatte sich gleich nach dem Start in der ersten Runde die Führung von McLaren-Mercedes-Pilot Lewis Hamilton geschnappt.