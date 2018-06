Inhalt Seite 1 — Bayern-Express rollt - Nur Dortmund im Rückspiegel Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Arjen Robben macht Zwangsurlaub - dafür zaubert sein Kompagnon Franck Ribéry für zwei. Beim 4:0 der Turbo-Bayern gegen Herthas Angsthasen versprühte der kleine Franzose die pure Lust an der Fußball-Arbeit und war an allen vier Toren beteiligt.

«Das hat sehr viel Freude gemacht», erklärte Ribéry strahlend - ohne den verletzten Tribünengast Robben kommt der Dribbelkönig als Fixpunkt der Münchner Lach-und-Spaß-Gesellschaft noch viel mehr zur Geltung.

«Franck ist in einer Super-Verfassung. Er hat von der ersten Sekunde an losgelegt und die Mannschaft mit seinen Aktionen mitgerissen», lobte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Der ärmste Hund im Stadion war der Ex-Münchner Christian Lell, der als direkter Gegenspieler kapitulierte: «Franck ist nur ein einziger Muskel - ich hatte keine Chance.» Jupp Heynckes mochte aber nicht nur Ribéry loben, der Trainer geriet grundsätzlich ins Schwärmen: «Der FC Bayern spielt im Moment einen Fußball, der nicht alltäglich ist.»

Der Tabellenführer rauscht davon - schon nach einem knappen Drittel der Saison kann Rummenigge im Rückspiegel nur noch einen «gefährlichen» Titelkonkurrenten erkennen. «Borussia Dortmund! Die sind wieder gut drauf. Wir tun gut daran, Borussia Dortmund auch weiterhin ernst zu nehmen», mahnte der Vorstandschef.

Hertha BSC gehörte nicht in die Kategorie gefährlicher Gegner. Wehrlos gingen die Berliner unter, wurden in den ersten 13 Minuten förmlich überrollt. Nach den Treffern von Mario Gomez (5. Minute), Ribéry (7.) und Bastian Schweinsteiger (13.) fürchtete Trainer Markus Babbel gar, «dass wir zweistellig in die Halbzeit reingehen». 3:0 nach 13 Minuten - so einen Blitzstart hatten die Bayern zuletzt vor 28 Jahren beim 6:1 gegen den Karlsruher SC hingelegt.

Danach zeigten sie sich gnädig und packten nur noch ein Elfmetertor von Gomez (69.) drauf. «Wir haben gegen die beste Mannschaft in Deutschland gespielt, eine der besten drei in Europa», entschuldigte Patrick Ebert den Berliner Untergang, der besonders für die Ex-Bayern Lell, Christian Ottl und Schadensbegrenzer Thomas Kraft bitter war. «Wir haben uns das in den ersten zehn Minuten versaut, durch Angst, durch zu viel Respekt», klagte Torwart Kraft. Wer in der Liga gehofft hatte, die Länderspielpause könnte die Bayern aus dem Rhythmus gebracht haben, sah sich enttäuscht. Es juppt - vorne und hinten, wo bei Nationaltorhüter Manuel Neuer nun seit 1108 Pflichtspielminuten die Null steht. «Wir haben die meiste Qualität, wir agieren als Mannschaft sehr gut. Ich sehe uns am Saisonende ganz oben», verkündete Kapitän Philipp Lahm selbstbewusst.

Die Grenzen müssen international ausgelotet werden. «Wir haben gegen Berlin gespielt, nicht gegen Barcelona, Madrid oder Manchester», relativierte Bastian Schweinsteiger die nächste Liga-Gala. «Ökonomisch», so Heynckes, konnte sein Team um den Kurz-Rückkehrer Ivica Olic das Programm nach dem Blitzstart abspulen und damit viel Kraft für die nächste Herausforderung am Dienstag in der Champions League beim SSC Neapel sparen.