Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach will den bis Juni 2014 laufenden Vertrag mit U19-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen vorzeitig verlängern. "Wir würden gerne verlängern und seinen Vertrag an seine Leistung anpassen", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl in der Sendung Sky90.

Der 19-jährige ter Stegen spielt seit 1996 für die Borussia und hat in dieser Saison mit seinen starken Leistungen großen Anteil am Höhenflug des fünfmaligen deutschen Meisters.