Rom (dpa) - Miroslav Klose hat Lazio Rom in seinem ersten Stadtderby im italienischen Fußball zu einem Last-Minute-Sieg verholfen. Der deutsche Fußball-Nationalstürmer sorgte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für Lazios 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den Lokalrivalen AS Rom.

Angreifer Pablo Osvaldo hatte die Gäste in der sechsten Minute in Führung gebracht. Der Brasilianer Hernanes (51. Minute) glich per Elfmeter für die Hausherren aus, ehe Klose kurz vor dem Abpfiff seinen großen Moment hatte. Nach der Roten Karte für den Ex-Wolfsburger Simon Kjaer in der 51. Minute agierte Lazio in Überzahl. Dank des Dreiers sprang Lazio mit elf Punkten auf den vierten Tabellenrang der Serie A.