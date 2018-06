München (dpa) - Die unaufsteigbaren Fürther lassen Topfavorit Eintracht Frankfurt nicht auf den Zweitliga-Thron. Die gereiften Franken behaupteten mit dem 2:0-Heimsieg gegen Erzgebirge Aue den Platz an der Sonne.

Mit 26 Punkten zog das Team von Trainer Mike Büskens wieder am Bundesliga-Absteiger (25 Zähler) vorbei. Eintracht Frankfurt hatte am Freitagabend einen beeindruckenden 2:0-Auswärtssieg beim VfL Bochum vorgelegt. «Wir wollen als kleiner Verein etwas Großes leisten», sagte Büskens zum Fürther Ziel, in dieser Spielzeit endlich den Traum von der Bundesliga zu realisieren. Seit dem 6. Spieltag stehen die Franken oben.

Nationalspieler Milorad Pekovic, der mit Montenegro noch die EM-Teilnahme 2012 schaffen will, ebnete den Weg zum fünften Heimerfolg in Serie mit einem krachenden Distanzschuss (41. Minute), als Aue nach einer Verletzung von Jan Hochscheidt in Unterzahl agierte. Mergim Mavraj hatte Hochscheidt böse gefoult, aber statt Rot nur Gelb gesehen. Einen Konter nutzte der Spanier Sararer (58.) vor 10 560 Zuschauern zur Entscheidung zugunsten des Spitzenreiters. «Aue hat sehr gut gespielt, aber am Ende haben wir verdient gewonnen», sagte Torschütze Pekovic, der zwei Träume verwirklichen will: «Ich versuche beides, Aufstieg mit Fürth und EM-Teilnahme.»

Im elften Anlauf verpasste Alemannia Aachen wieder den ersten Saisonsieg - diesmal unglücklich in letzter Sekunde. Der Tabellenletzte führte in Dresden durch einen von Aimen Demai (34.) verwandelten Foulelfmeter bis in die Nachspielzeit. Dann erzielte Pavel Fort (90.+3) mit dem Kopf das 1:1 für Dynamo. «Das ist bitter für uns, aber es geht weiter. Die Mannschaft war heute nah dran», kommentierte Aachens Trainer Friedhelm Funkel.

Energie Cottbus konnte einen knappen 1:0-Auswärtssieg beim FSV Frankfurt bejubeln. Rok Kronaveter (86.) traf eine Minute nach seiner Einwechslung per Kopf - ein echter Glücksgriff von Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Abgeschlossen wird der 11. Spieltag am Montagabend mit dem Verfolgerduell FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Beide Teams liegen mit 22 Punkten in Lauerstellung hinter dem Führungsduo.