Hamburg (dpa) - Luzifer und Melony bereiten sich auf ihren großen Auftritt vor. In rund drei Stunden sollen sie auf der Bühne stehen.

In der Männertoilette eines Hamburger Clubs malen die 20 und 21 Jahre alten Frauen sich Zahnlücken, kleben falsche Augenbrauen auf, schnallen Knieschoner über die Leggins und binden die Haare nach oben. Darüber ein pinkfarbener Spitzenschlüpfer und ein geblümtes Top - fertig ist das Bühnen-Outfit.

Als «Ohkakas» stehen Melony und Luzifer beim «Ugly Dance World Cup» auf der Bühne. Die Weltmeisterschaft im Hässlichtanzen findet bereits zum dritten Mal in Hamburg statt. Zehn Teams aus ganz Deutschland versuchen dieses Mal, die geschmacklosesten Tanzeinlagen aufs Parkett zu zaubern. Das Ziel: So hässlich tanzen wie nur möglich. In der ersten Runde entscheidet eine Jury, welche Teams eine Runde weiter kommen. Dann kürt das Publikum mit lauten Buhrufen die neuen Weltmeister.

Christian Müller hat den Wettbewerb 2009 mit drei Freunden ins Leben gerufen. Die Jungs sind selbst leidenschaftliche «Ugly Dancer», wie sie sagen. Blau-graue Trainingsanzüge mit «Ugly Dance»-Logo, dazu Turnschuhe und Stirnband oder Schirmmütze - so sieht ihr WM-Outfit aus. «Wenn man sich umguckt, sieht man immer mehr Leute, die nicht tanzen können, als Leute, die tanzen können. Das ist einfach ein Riesen-Potenzial», erklärt Müller. Für ihn ist das Wichtigste beim Hässlichtanzen: unrhythmische Bewegungen, Tanzeinlagen außerhalb der Normen, Kreativität und Humor.

Beworben für den Wettbewerb haben sich in diesem Jahr Teams aus mehreren europäischen Ländern und sogar aus Ghana. «Wir haben schnell gemerkt, das ist ein weltweiter Trend», sagt Müller. «Hässlichtänzer gibt es überall.» Durch den Vorentscheid schafften es dann aber nur zehn deutsche Teams. «Die Deutschen sind anscheinend führend», sagt Müller schmunzelnd.

Für den Titelverteidiger «Dezentiner», vier Jungs aus dem niedersächsischen Vechta, ging es dieses Mal vor allem ums Spaß haben und dabei sein. Ihr Ziel für den Abend: Sich so richtig blamieren. «Ehre darf man auf jeden Fall nicht mitbringen», sagten Michael und Thomas vor der Show. Allerdings wollten die vier Jungs, die alle schon einmal einen Tanzkurs gemacht haben, «kontrolliert hässlich tanzen» und nicht einfach nur «rumzappeln».

Schon Stunden vor der Show warten Hunderte Menschen vor dem Eingang. Auffälligstes Merkmal: Die meisten von ihnen haben ihren schrägsten Fummel aus dem Schrank gekramt. Leopardenweste und Bademantel reihen sich an pinkfarbene Perücken und Paillettenröcke. Selbst Vokuhila-Frisur und Oberlippenbart werden hier wieder gesellschaftsfähig. Rund 700 Hässlichtanz-Fans sind am Ende vor der Bühne mit dabei.