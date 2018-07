Silkeborg (SID) - Champions-League-Neuling Füchse Berlin bleibt in der Königsklasse weiterhin ungeschlagen und hat Kurs auf das Achtelfinale genommen. Der Handball-Bundesligist setzte sich beim dänischen Vizemeister Bjerringbro-Silkeborg mit 30:25 (14:14) durch und zog mit 5:1 Punkten in der Gruppe B mit Tabellenführer BM Atletico Madrid gleich. Am kommenden Sonntag erwarten die Füchse Madrid zum Topspiel in der Hauptstadt.

"Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen für die konzentrierte Leistung im zweiten Durchgang", sagte Berlins Trainer Dagur Sigurdsson. Bester Werfer der Gäste war Torsten Laen mit acht Treffern.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit setzten sich die Berliner dank einer starken Leistung von Torhüter Petr Stochl von der 34. Minute (15:15) bis zur 38. Minute (18:15) auf drei Treffer ab und legten so den Grundstein zum ersten Auswärtserfolg in der Champions League.