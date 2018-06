Inhalt Seite 1 — Analyse: Staatsbesuch mit Fahrrad Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kabul (dpa) - Das auffälligste Requisit des Staatsbesuchs in Afghanistan war ein Gastgeschenk für den jüngsten Sohn von Präsident Hamid Karsai. Ein kleines buntes Kinderfahrrad mit Stützrädern begleitete die Delegation von Berlin bis in den Präsidentenpalast von Kabul.

Fast ein heiteres Symbol der Reise, die am Sonntag ernst, staatstragend und mit allem protokollarischen Pomp begann. Bundespräsident Christian Wulff wollte keine Fehler machen. 2010 hatte sein Vorgänger Horst Köhler Afghanistan besucht, aber nur die deutschen Truppen im Norden des Landes. Die Hauptstadt mied er. Präsident Karsai wurde übergangen und nahm dies durchaus übel. Heute begrüßt Karsai den neuen Bundespräsidenten als «alten Freund» und hat nette Worte auch für den deutschen Steuerzahler, der schließlich das Engagement in Afghanistan finanziert.

Aber es war nicht nur das Beispiel Köhlers, das Wulff vor Augen hatte. Ein Truppenbesuch alleine wäre nicht das richtige Signal gewesen. Schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt, keine zwei Monate vor der Afghanistan-Konferenz in Bonn. Wulff schlug denn auch den großen historischen Bogen und erinnerte daran, dass der afghanische König Amanullah 1928 zum Staatsbesuch in Berlin war. Vier Jahrzehnte später reiste Bundespräsident Heinrich Lübke nach Kabul, und nun, 44 Jahre danach, Wulff zu Karsai.

Nach seiner Ankunft lobte Wulff das pulsierende Leben in den Straßen Kabuls - trotz Armut und Elend, die in der Hauptstadt auch für den Afghanistan-Neuling kaum zu übersehen sind. Zumindest konnte der Bundespräsident daran erkennen, wie viel es beim zivilen Wiederaufbau noch zu tun gibt.

Bei einem Treffen mit Menschen- und Bürgerrechtlern setzte Wulff den Akzent seiner Reise: Es geht nicht mehr in erster Linie ums Militärische. Doch gerade die anwesenden Frauen äußerten in dem Gespräch auch die Sorge, dass mit dem Abzug der internationalen Truppen Ende 2014 vieles wieder auf dem Spiel stehe, was in den letzten Jahren erreicht wurde.

Gastgeber der Konferenz Anfang Dezember in Bonn sind nicht die Deutschen, sondern die Afghanen. Klar ist, dass es nur eine afghanische Delegation geben wird. Wenn zu dieser auch Taliban gehören, dann müssen sie dem Terror abgeschworen und die afghanische Verfassung akzeptiert haben. Das ist die «rote Linie», von der auch deutsche Diplomaten sprechen.

Wulff sieht Deutschland bei der Konferenz in der Rolle des «ehrlichen Maklers». Mit diesem Zitat Otto von Bismarcks hebt er die historische Dimension hervor. Seit rund 100 Jahren ist Deutschland ein verlässlicher Freund Afghanistans, und das ist viel für ein Land, in dem Misstrauen eine mächtige Rolle spielt.