Berlin (dpa) - Angesichts des Widerstandes der Länder gegen Steuersenkungen wird in der FDP-Spitze über eine Änderung des Solidaritätszuschlags nachgedacht. Es bleibe dabei, dass die FDP die Bürger bei der Einkommensteuer entlasten wolle, hieß es aus Parteikreisen. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» kursiert in der FDP-Führung der Plan, den Solidaritätszuschlag auf die Einkommensteuer stärker zu staffeln und so die Steuerlast von Bürgern mit mittlerem Einkommen zu senken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.