Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle sieht im geplanten Gefangenenaustausch zwischen Israel und Palästinensern eine neue Chance für den Friedensprozess im Nahen Osten. Westerwelle sagte der «Bild am Sonntag», es sei überfällig, dass der Nahost-Friedensprozess durch direkte Gespräche zwischen den Palästinensern und Israel wieder in Gang komme. Israel will insgesamt 1027 palästinensische Häftlinge im Tausch gegen den Soldaten Gilat Schalit freilassen, der 2006 entführt worden war.

