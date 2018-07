Frankfurt/Main (dpa) - Zu letzten Mal in diesem Jahr hat am Sonntag die Frankfurter Buchmesse ihre Tore geöffnet. Schon vor neun Uhr hatten sich Schlangen vor den Eingängen gebildet.

Einige Verlage verkaufen am Sonntag die ausgestellten Bücher zu reduziertem Preis. Große Stars sind am letzten Tag kaum mehr auf der Messe unterwegs, am Abend bauen die Aussteller ihre Stände ab.

Ein letzter Höhepunkt der 63. Frankfurter Buchmesse findet um 11 Uhr in der Paulskirche statt: Der algerische Schriftsteller Boualem Sansal nimmt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen. Die Bücher des 62-Jährigen, der ein scharfer Regimekritiker ist, sind in seiner Heimat verboten.