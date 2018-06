Inhalt Seite 1 — Friedenspreisträger Sansal: Mauern werden fallen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Der diesjährige Friedenspreisträger Boualem Sansal hat ein Ende der Gewalt im Nahen Osten gefordert.

Die Menschen wollten nicht weiter hinnehmen, «dass der älteste Konflikt der Welt, nämlich der israelisch-palästinensische, noch weiter andauert», sagte der algerische Schriftsteller am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche. Dort nahm der 62-Jährige den mit 25 000 dotierten Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen. Sansals Auszeichnung soll die Demokratiebewegung in Nordafrika stärken.

Boualem Sansals Romane sind in Algerien verboten. Dennoch übt der Autor weiter Kritik am Regime in seiner Heimat und setzt sich für eine Aussöhnung der Araber mit Israel ein. Der in Tunis angebrochene Frühling werde auch in Tel Aviv und Ramallah eintreffen, sagte er in seiner Dankesrede in Frankfurt. Auch China werde von dem neuen politischen Wind erreicht werden.

«Bald wird er Palästinenser und Israelis im Zeichen der gleichen Wut vereinen, dann kommt über den Nahen Osten die Wende, und mit herrlichem Getöse werden sämtliche Mauern fallen», prognostizierte Sansal unter heftigem Applaus.

Im vergangenen Jahr hatte der Börsenverein den israelischen Autor David Grossman geehrt, der sich für die Aussöhnung seines Landes mit den Palästinensern einsetzt.

In seiner Laudatio bezeichnete der Schweizer Literaturwissenschaftler Peter von Matt den 62-Jährigen als «unbändigen Erzähler». Sansal sei unerbittlich in den Diagnosen dessen, was schlecht läuft und gnadenlos hart im Urteil über die Habgier. Außenminister Guido Westerwelle (FDP) teilte mit: «Ich empfinde große Hochachtung für einen Schriftsteller, der unermüdlich und unter persönlichen Opfern für das freie Wort und einen freien öffentlichen Diskurs in Algerien eintritt.»

Zur feierlichen Übergabe des Preises waren mehrere hundert Gäste gekommen. Dazu gehörte auch Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU). Der Friedenspreis wird traditionell am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse vergeben.