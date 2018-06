Inhalt Seite 1 — Bradl wieder Spitze in Moto2 - Titel für Stoner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Phillip Island (dpa) - Erneute WM-Führung für Stefan Bradl, zweiter Sieg für Sandro Cortese und zweiter Titel für den Local Hero: Erst bot das deutsche Duo den australischen Motorrad-Fans ein Spektakel, danach gerieten die Aussies beim erneuten Titelgewinn von Casey Stoner aus dem Häuschen.

An seinem 26. Geburtstag gewann der Australier zum fünften Mal seinen Heim-Grand-Prix in Phillip Island und sicherte sich zudem zum zweiten Mal nach 2007 die Weltmeister-Trophäe in der Königsklasse MotoGP. «Das alles an einem Tag ist einfach einmalig», sagte Stoner mit einem glücklichen Lachen.

Zuvor hatten bereits die deutschen Zweirad-Asse Grund zum Jubeln. In der Klasse bis 125 Kubikzentimeter gewann der Berkheimer Cortese das Rennen, das wegen Regens zwei Runden vor Schluss abgebrochen wurde. Für den Aprilia Piloten war es der zweite Erfolg in dieser Saison. «Ich bin mega-mega glücklich», gestand der Aprilia-Pilot.

Seinen Premieren-Sieg hatte Cortese im August in Brünn gefeiert. Vor den abschließenden beiden Rennen in Sepang (Malaysia) und Valencia (Spanien) liegt er auf Rang drei der WM-Wertung. Mit um den Sieg fahren wollte auch Jonas Folger nach Platz drei in der Qualifikation. Doch wegen eines Motorschadens im Aufwärmtraining konnte der Teenager aus Schwindegg zum Rennen gar nicht erst antreten. «Ich bin enttäuscht und traurig, dass ich nicht fahren kann», sagte Folger geknickt.

Wieder auf Titelkurs ist Stefan Bradl in der Klasse Moto2. Nur wegen eines Fahrfehlers in der letzten Runde, als er mit Sieger Alex de Angelis (San Marino) in Berührung kam, verpasste der Zahlinger seinen fünften Saisonsieg. Doch als Zweiter verdrängte er Marc Marquez wieder von der Spitze im Gesamtklassement. Der Spanier belegte den dritten Platz, nachdem er wegen eines Trainingsunfalls mit der Zeitstrafe von einer Minute belegt wurde und nur vom letzten Startplatz aus ins Rennen gegangen war.

«Ich wollte natürlich gewinnen. Ich habe es probiert. Es ist gut, mal wieder auf dem Podium zu stehen», sagte Bradl und gab angesichts der Berührung mit de Angelis zu: «Ich muss aber auch sagen, dass ich Glück gehabt habe, dass ich ins Ziel gekommen bin.» Vor den letzten beiden Grand-Prix-Stationen trennen den Bayern gerade einmal drei Punkte von Verfolger Marquez. «Es ist immer noch alles dicht beisammen. In Malaysia sind wir hoffentlich wieder vorn dabei», erklärte er.

Das Rennen hatte Bradl mit Schmerzmitteln absolviert, nachdem er am Freitag im Training gestürzt war und zahlreiche Blessuren davongetragen hatte. «Ich war nicht 100 Prozent fit», gab er zu.