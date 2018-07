Erste Durchsuchungen nach Kauf von Luxemburg-CD

Bochum (dpa) - Die Großrazzia bei der Suche nach deutschen Steuerhinterziehern mit Schwarzgeld-Konten in Luxemburg hat begonnen. Es habe erste Durchsuchungen gegeben, bestätigte Oberstaatsanwalt Bernd Bienioßek in Bochum auf Anfrage Medienberichte. So seien Büros einer Vermögensberatungsgesellschaft in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern aufgesucht worden. Das hatte die «Bild am Sonntag» berichtet. Das Unternehmen, das zum Konzern einer deutschen Milliardärsfamilie gehören soll, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Wulff will Afghanistan nicht im Stich lassen

Kabul (dpa) - Besuch eines «alten Freundes»: Bundespräsident Christian Wulff hat seinem afghanischen Kollegen Hamid Karsai Unterstützung auch nach 2014 zugesichert. Nach Gesprächen in Kabul reiste Wulff nach Nordafghanistan weiter. Am Bundeswehrstandort Masar-i-Scharif gedachte er im Ehrenhain der in Afghanistan ums Leben gekommenen deutschen Soldaten. In Gesprächen mit den deutschen Truppen wollte er sich über die Sicherheitslage informieren. Wulff war am Vormittag zu einem Staatsbesuch in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingetroffen.

Weltweiter Protest gegen Banken - Streit um Rettungskonzept

Berlin (dpa) - Der Druck auf die Banken wächst: Weltweit gingen am Wochenende Hunderttausende auf die Straße, um ihrer Wut über die Macht des Finanzwelt Luft zu machen. Zugleich zieht die Politik die Daumenschrauben an. Um einen Bankenkollaps zu verhindern, sollen die Kreditinstitute mehr Eigenkapital bilden - notfalls zwangsweise. Der Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, steht inzwischen parteiübergreifend in der Kritik. Er hatte die EU-Rettungspläne für Banken als kontraproduktiv bezeichnet. Grünen-Chef Cem Özdemir bezweifelte, dass Ackermann an einer dauerhaften Lösung der Krise interessiert sei. SPD-Chef Sigmar Gabriel sprach sich für eine Trennung von Investmentbanking und Geschäftsbanken aus.

Israel bereitet Gefangenenaustausch mit Hamas vor