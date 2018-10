Weltmeister Vettel holt in Südkorea 10. Saisonsieg

Yeongam (dpa) - Doppel-Weltmeister Sebastian Vettel hat in Südkorea das viertletzte Formel-1-Rennen der Saison gewonnen. Der 24 Jahre alte Red-Bull-Pilot holte am Sonntag in Yeongam ungefährdet vor Lewis Hamilton (McLaren) und seinem australischen Teamkollegen Mark Webber den zehnten Saisonsieg. Vettel und Webber sicherten ihrem Red-Bull-Team damit auch den Triumph in der Konstrukteurs-WM. Vor einer Woche hatte Vettel wie schon im Vorjahr den Fahrer-Weltmeistertitel gewonnen.

Boll ist nicht zu bremsen: EM-Sieg gegen Baum

Danzig (dpa) - Titelverteidiger Timo Boll hat seinen Siegeszug bei Tischtennis-Europameisterschaften fortgesetzt und die Bestmarken in neue Höhen geschraubt. Mit einem 4:1-Erfolg gegen seinen Clubkollegen Patrick Baum gewann der 30 Jahre alte Düsseldorfer am Sonntag in Danzig seinen fünften EM-Titel im Einzel. Es war das 15. EM-Gold insgesamt für den Rekord-Europameister, der in der Neuauflage des Endspiels von 2010 keine Überraschung zuließ. Neben Baum holte auch Irene Ivancan (Berlin) eine Silbermedaille. Die 28 Jahre alte Abwehrspielerin wurde im Damen-Einzel erst im Finale gestoppt.

Hambüchen verpasst Reck-Medaille in Tokio

Tokio (dpa) - Fabian Hambüchen hat am Sonntag zum Abschluss der Turn-Weltmeisterschaften in Tokio eine Medaille am Reck knapp verpasst. Vor 6500 Zuschauern im Metropolitan Gymnasium musste er sich mit 16,237 Punkten den beiden Chinesen Zou Kai (16,441) und Chang Chenglong (16,366) sowie Mehrkampf-Weltmeister Kohei Uchimura (Japan/16,333) beugen. Mehrkampf-Vizeweltmeister Philipp Boy aus Cottbus kam auf den siebten Platz.

2. Liga: Fürth wieder vorne - Aachen verpasst Sieg