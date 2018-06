Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. ist am Sonntag auf einer mobilen Plattform zur Sonntagsmesse im Petersdom erschienen. Der 84-jährige Pontifex nutzte erstmals ein rollbares Podest, das zuvor bereits Papst Johannes Paul II. gebraucht hatte.

Er wurde etwa 100 Meter durch das Mittelschiff zum Altar geschoben und verließ die Kirche so auch wieder. Benedikts Vorgänger hatte die Plattform wegen Gehproblemen erstmals im Dezember 1999 genutzt. An dem Podest sind Stangen angebracht, an denen sich das katholische Kirchenoberhaupt festhalten kann. Päpstlichen Dienern kommt die Aufgabe zu, den Papst sanft anzuschieben.

Nach Angaben von Vatikansprecher Padre Federico Lombardi wird die Plattform nur eingesetzt, um «dem Papst die Anstrengung zu erleichtern» - analog zum Einsatz des Papamobils bei Auftritten im Freien. Einen medizinischen Grund gebe es nicht, versicherte Lombardi.

Vatikan