New York (dpa) - Hunderttausende Menschen haben weltweit gegen die Auswüchse des Finanzmarktes demonstriert. Am Rande einer Massenkundgebung in Rom mit mehr als 100 000 Teilnehmern kam es zu Ausschreitungen. Dutzende Menschen wurden verletzt. In New York nahm die Polizei mehr als 70 Menschen fest. Nahe dem Times Square hatte sich eine Gruppe vorher geweigert, Nebenstraßen freizumachen. In der deutschen Bankenmetropole Frankfurt am Main und in Berlin protestierten jeweils etwa 5000 Menschen gegen die Bankenrettung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.