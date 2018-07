Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga gibt Frank Arnesen heute gleichzeitig sein Debüt und seine Abschiedsvorstellung. Der Sportdirektor des Hamburger SV sitzt ab 15.30 Uhr im Spiel beim SC Freiburg zum ersten und einzigen Mal als Coach auf der Bank, bevor Thorsten Fink übernimmt. Zum Abschluss des 9. Spieltags empfängt um 17.30 Uhr der 1. FC Köln Hannover 96.

Nach dem vorzeitigen Gewinn des zweiten WM-Titels will Formel-1-Champion Sebastian Vettel heute in Südkorea weiter siegen und mit Red Bull den Konstrukteurs-Titel sichern. Auf der Pole steht beim Start um 8.00 Uhr deutscher Zeit aber Lewis Hamilton im McLaren und damit im 16. WM-Lauf des Jahres erstmals kein Red Bull.

Am Finaltag der Tischtennis-EM in Danzig greifen Rekordeuropameister Timo Boll, Vize-Europameister Patrick Baum und die Berlinerin Irene Ivancan nach Gold. Boll spielt auf dem Weg zum fünften Einzel-Gold im Halbfinale zunächst gegen den Slowenen Bojan Tokic, Baum gegen den Serben Aleksandar Karakasevic, Ivancan trifft auf die Ukrainerin Margaryta Pesozka.

Dem Deutschen Fechter-Bund droht vor dem Abschlusstag der WM in Catania die erste Weltmeisterschaft ohne Titel seit sechs Jahren. Die Hofnnungen ruhen auf den beiden Olympiasiegern Benjamin Kleibrink (Tauberbischofsheim) und Britta Heidemann (Leverkusen) mit den Teams im Herrenflorett und Damendegen.

Die WM der Kunstturner wird heute in Tokio mit den letzten fünf Gerätefinals abgeschlossen. Die allerletzte Entscheidung fällt um 9.15 Uhr MESZ am Reck, für das Finale am Königsgerät qualifiziert sind auch Ex-Weltmeister Fabian Hambüchen sowie der alte und neue Mehrkampf-Vizeweltmeister Philipp Boy aus Cottbus.