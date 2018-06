Tokio (SID) - Fabian Hambüchen aus Niedergirmes hat zum Abschluss der Kunstturn-Weltmeisterschaften in Tokio am Reck den vierten Platz belegt. Der Titel ging an den Chinesen Zou Kai vor seinem Landsmann Zhang Chenglong und Mehrkampf-Weltmeister Kohei Uchimura aus Japan. Nach einem Sturz belegte Mehrkampf-Europameister Philipp Boy aus Cottbus den siebten Platz.