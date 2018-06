Inhalt Seite 1 — König Boll und sein Europa: 15 Titel, 20 Medaillen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Danzig (dpa) - Timo Boll und sein Europa: Der Tischtennis-König hat mit einem Glanzauftritt bei der EM in Danzig seine Regentschaft verlängert und bleibt auf dem eigenen Kontinent unerreichbar.

Das 4:1 im Finale gegen seinen Clubkollegen Patrick Baum brachte dem Ausnahmespieler von Borussia Düsseldorf das fünfte Einzel-Gold, den 15. EM-Titel und die 20. Medaille insgesamt.

Im Sog der beiden Team-Europameister Boll und Baum, die bereits vor einem Jahr das EM-Finale in Ostrau bestritten hatten, trumpfte auch Irene Ivancan mit Silber im Damen-Einzel groß auf. Erst die gebürtige Chinesin Li Jiao (Niederlande), Nummer 15 in der Welt, bremste die Berliner Defensivstrategin mit 4:3-Sätzen in einem Klasse-Finale.

Top-Star Boll fiel die von vielen Fans als «normal» eingestufte Titelverteidigung nicht leicht. Im Endspiel bot Baum starke Gegenwehr. «Das war mein härtestes Match. Im zweiten Satz hat Patti auf einem starken Niveau gespielt, das konnte er zum Glück nicht durchhalten. Ich musste schon einige Super-Bälle treffen», sagte der WM-Dritte. «Ich bin stolz auf Platz zwei, wollte Timo aber noch mehr unter Druck setzen», meinte der zweimalige EM-Zweite Baum.

Der 30-jährige Boll spielte das Turnier ohne spezielle Vorbereitung quasi aus dem Stand, profitierte aber von seinem außergewöhnlichen Können, seiner Routine und der großen Willensstärke. «Wenn der Gegner nicht locker lässt, lasse ich auch nicht locker. Ich habe mich von Tag zu Tag gesteigert, am Anfang war ich ein Häufchen Elend am Tisch. Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn es gereicht hat», analysierte Boll.

«Das ist eine andere Welt», urteilte der unterlegene Halbfinalist Bojan Tokic (Slowenien) über Bolls Spielniveau. Nach dem Turnierende ging die Terminhatz für den alten und neuen Europameister gleich weiter. Am Montag startet in Berlin bereits die Promotion-Tour für sein Buch «Timo Boll: Mein China».

Der Linkshänder trat sehr locker auf, verlor kein Match und hatte noch Zeit für eine Autogrammstunde am vorletzten EM-Tag. «Timo war sehr dominant. Er orientiert sich an den Chinesen und deren Schlagstärke», sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf.