Offenbach (dpa) - Heute hält sich anfangs wieder gebietsweise Nebel, der sich teils nur zögernd auflöst. Am Bodensee, im Donautal und Richtung Alpenrand kann sich der Nebel und Hochnebel auch teilweise ganztägig halten. Abseits von Nebelfeldern scheint die Sonne und es bleibt trocken.

Bei anhaltendem Nebel oder Hochnebel erreichen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes tagsüber kaum 10 Grad. Bei ganztägigem Sonnenschein werden in Nordrhein-Westfalen und im Südwesten auch sehr milde 14 bis 18 Grad erreicht. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südostwind.

In der Nacht zum Montag ist der Himmel meist klar. Im Laufe der Nacht bilden sich in den Niederungen wieder teilweise dichte Nebelfelder oder vorhandene Nebelfelder verdichten sich. Dabei sinkt die Temperatur bis zum frühen Morgen auf Werte zwischen 6 Grad an der Nordseeküste und bis zu -2 Grad im Osten von Bayern.