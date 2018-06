Wolfsburg (dpa) - Ungeachtet des sich weiter verschärfenden Streits mit dem japanischen Partner Suzuki will Europas größter Autobauer Volkswagen an seiner 20-Prozent-Beteiligung festhalten. Das betonte VW am Montag in Wolfsburg ausdrücklich.

Zu den Einzelheiten der Auseinandersetzung - beide Seiten werfen sich gegenseitig Vertragsbruch vor - äußerte der Autobauer sich nicht. «Die Diskussion zwischen beiden Parteien wird ausschließlich intern geführt», teilte das Unternehmen mit. Daher werde Volkswagen alle weiteren Spekulationen nicht kommentieren.

Der Konflikt war zuvor durch einen Bericht nochmals angefeuert worden, wonach Suzuki mit der Anrufung eines Schiedgerichts gedroht habe. Aus Sicht von Suzuki müsse sich VW einem solchen Urteilsspruch unterwerfen und gegebenenfalls seine Anteile verkaufen, schrieb das «Handelsblatt». Das sei im Kooperationsvertrag vereinbart. Volkswagen sieht dagegen keine rechtliche Handhabe, durch die Wolfsburg gezwungen werden könnte, die Ende 2009 für gut 1,7 Milliarden Euro erworbenen Anteile zu verkaufen.

Der japanische Kleinwagenspezialist will mit aller Macht eine Auflösung der Partnerschaft erreichen. Aus Sicht von VW könnte das nach Einschätzung von Experten aber Konkurrenten in die Hände spielen. Der Erfolg mit günstigen Kleinwagen auf dem Weltmarkt gilt als ein Schlüsselfaktor für eine vordere Position in der globalen Autowelt. Suzuki nimmt vor allem auf dem aufstrebenden indischen Automarkt mit der Tochter Suzuki-Maruti eine führende Stellung ein.

Suzuki hatte kritisiert, nicht den erhofften Zugang zu Technologien von VW erhalten zu haben. Die Japaner fühlten sich stattdessen vereinnahmt von dem größeren Konzern in Wolfsburg. VW hatte sich verärgert gezeigt, dass Suzuki Dieselmotoren bei einem Konkurrenten - angeblich Fiat - bestellt haben soll. VW hatte von er Stärke der Japaner bei Kleinwagen profitieren wollen.