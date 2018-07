New York (dpa) - Die Euro-Schuldenkrise macht auch der US-Großbank Citigroup zu schaffen. Das Investmentbanking-Geschäft sei im dritten Quartal zurückgegangen, berichtete das Kreditinstitut am Montag in New York.

Wegen der unsicheren Lage halten sich viele Investoren zurück - den Banken entgehen dadurch Einnahmen. Als Stütze erwies sich das Privatkundengeschäft. Insgesamt schnitt der Branchenriese besser ab als erwartet. Vorbörslich stieg der Kurs um gut 2 Prozent.

Dank eines Buchungstricks - der Neubewertung eigener Schulden - konnte das Wall-Street-Haus seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum allerdings um satte 74 Prozent auf unterm Strich 3,8 Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro) hochschrauben. Positiv erwies sich zudem, dass die Ausfälle bei den vergebenen Krediten an Eigenheim-Besitzer anhaltend zurückgehen.

«Citi steuert weiter durch eine herausfordernde Wirtschaft», sagte Bankchef Vikram Pandit am Firmensitz in New York. Er hatte die Citigroup nach ihrem Beinahe-Kollaps in der Finanzkrise 2008 neu sortiert und im Wesentlichen auf das klassische Bankgeschäft zurechtgestutzt. Der Staat hatte das einstige Vorzeigehaus mit 45 Milliarden Dollar stützen müssen.

