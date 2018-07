Seoul (dpa) - Im Ideenklau-Streit zwischen Apple und Samsung nimmt der südkoreanische Konzern immer mehr das neue iPhone 4S ins Visier. Samsung will den Vertrieb des neuen Apple-Smartphones jetzt auch in Japan und Australien stoppen lassen. Zuvor hatte der Konzern bereits entsprechende Einstweilige Verfügungen in Frankreich und Italien beantragt. Man gehe jetzt wieder in die Gegenoffensive, zitierte das «Wall Street Journal» einen Samsung-Sprecher. Apple wirft Samsung vor mit dem Galaxy Tab das iPad zu kopieren sowie mit diversen Telefonen das iPhone.

