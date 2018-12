Berlin (dpa) - Die Dax-Konzerne haben konkrete Ziele für einen höheren Anteil von Frauen in Führungspositionen vorgelegt. Bis spätestens 2020 soll der Anteil auf bis zu 35 Prozent ansteigen, wie aus einem am Montag in Berlin vorgestellten Katalog der Konzerne hervorgeht.

Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) äußerte ihr Bedauern, dass der Frauenanteil in Vorständen und Aufsichtsräten nicht im Katalog enthalten sei. Derzeit sind von den knapp 190 Vorstandsmitgliedern in Dax-Konzernen nur 7 Frauen. Von der Leyen sprach sich erneut für ein Gesetz zur Frauenquote aus, Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) dagegen.