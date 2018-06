Berlin (dpa) - Frauen sind in den Vorständen von Dax-Unternehmen eine Seltenheit. Derzeit sind 7 Posten in den Führungremien der 30 Dax-Konzerne mit Frauen besetzt. Ein Überblick:

MARGRET SUCKALE (BASF): Die 55-Jährige ist seit Mai 2011 Arbeitsdirektorin im Vorstand des Chemiekonzerns BASF. Die gebürtige Hamburgerin hat gleich drei Hochschulen besucht. In ihrer Heimatstadt studierte sie Jura, in den USA machte sie den Master of Business und in der Schweiz den Executive Master of European Business Law. Bevor sie zu BASF kam, war sie im Vorstand der Deutschen Bahn.

CHRISTINE HOHMANN-DENNHARDT (DAIMLER): Die promovierte Juristin ist seit Februar 2011 für Integrität und Recht bei der Daimler AG zuständig. Nach Lehraufträgen an verschiedenen Hochschulen zog es sie zunächst in die Politik. Die gebürtige Leipzigerin war schon hessische Justiz- und dann Wissenschaftsministerin. Später wurde sie Verfassungsrichterin.

REGINE STACHELHAUS (EON): Die 56-Jährige ist seit Juni 2010 im Eon-Vorstand und für Bereiche wie Recht und Personal zuständig. Bevor sie zu dem Gasversorger kam, arbeitete sie für Unicef, den Computerhersteller Hewlett-Packard und als Rechtsanwältin.

BRIGITTE EDERER (SIEMENS): Die gebürtige Österreicherin ist seit Juli 2010 im Vorstand von Siemens und dort für den Bereich Personal zuständig. Nach dem Volkswirtschaftsstudium ging sie in die österreichische Politik. Bevor sie 2001 zu Siemens in Österreich kam, war sie amtsführende Stadträtin für Finanzen in Wien.

BARBARA KUX (SIEMENS): Die 57-Jährige hat bereits eine internationale Laufbahn hinter sich. Nach dem Abitur in Zürich ging sie zunächst in die USA. Danach studierte sie an einer Business School nahe Paris. Bevor sie zu Siemens kam, arbeitete sie unter anderem für Nestlé in der Schweiz, für Ford in Wien und Köln sowie für Philips in den Niederlanden. Bei Siemens ist sie nun die Bereiche Supply Chain Management und Nachhaltigkeit zuständig.

KATHRIN MENGES (HENKEL): Von der Kosmetik in die Chefetage: Bevor die 47-Jährige in den Vorstand von Henkel kam, studierte sie Erziehungswissenschaften in Potsdam, war Abteilungsdirektorin bei der Bankgesellschaft Berlin AG und arbeitete beim Kosmetik-Unternehmen Schwarzkopf, das zu Henkel gehört. Bei dem Konzern ist sie seit Oktober für den Bereich Personal zuständig.