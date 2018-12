Kundus (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff hat erstmals die deutschen Soldaten in der nordafghanischen Unruheprovinz Kundus besucht. Zum Auftakt der Visite am Montag gedachte Wulff am Ehrenhain im Bundeswehr-Feldlager am Rande der Stadt Kundus der Gefallenen.

Zuvor hatte Wulff im nordafghanischen Masar-i-Scharif den deutschen Soldaten und Polizisten am Hindukusch demonstrativ den Rücken gestärkt. «Die deutsche Gesellschaft sollte Danke sagen und sich bewusst sein, was hier geleistet wird», sagte er.

In Masar-i-Scharif hatte Wulff unter anderem ein Polizei-Ausbildungszentrum besucht. Ziel aller militärischen und zivilen Anstrengungen müsse sein, «dass die Afghanen ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen», sagte der Bundespräsident. Bis Ende 2014 sollen die afghanischen Sicherheitskräfte im ganzen Land die Verantwortung von der Nato übernehmen. Als eine der wichtigsten Aufgaben gilt daher der Aufbau von Armee und Polizei. Deutschland ist maßgeblich an der Polizeiausbildung beteiligt.

Kundus und die Nachbarprovinz Baghlan gehören zu den gefährlichsten Regionen in Nordafghanistan. Bei Anschlägen und Gefechten in den beiden Provinzen sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Bundeswehr-Soldaten getötet worden.

In Afghanistan sind derzeit rund 5000 deutsche Soldaten stationiert. Mit dem Abzug der Bundeswehr soll Ende dieses Jahres begonnen werden. Unklar ist bislang, um wie viele Soldaten die Truppenstärke verringert werden soll. Wulff wird von Bundeswehr-Generalinspekteur Volker Wieker begleitet.

Bundespräsident