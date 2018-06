Masar-i-Scharif (dpa) - Mit dem Besuch eines Polizei-Ausbildungszentrums in Masar-i-Scharif setzt Bundespräsident Christian Wulff seinen Besuch in Afghanistan fort. Er war gestern in Masar-i-Scharif eingetroffen, wo er den deutschen Soldaten für ihren Einsatz dankte und mehr gesellschaftliche Unterstützung für ihr Engagement forderte. Masar-i-Scharif ist das Hauptquartier der Internationalen Schutztruppe Isaf im Norden des Landes. Die Bundeswehr hat das Kommando in dieser Region.

