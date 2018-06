Frankfurt/Main (dpa) - Im Sog der Euro-Schuldenkrise wird die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten nach Einschätzung der Bundesbank an Fahrt verlieren. Die Konjunkturaussichten für das Winterhalbjahr 2011/2012 hätten sich weiter eingetrübt.

Das schrieb die Notenbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Der Auftragseingang habe bereits spürbar nachgelassen. Auch die Erwartungen der gewerblichen Wirtschaft seien gesunken. «Insbesondere der Industrie dürfte es bei deutlich abgeschwächter Nachfragedynamik schwerfallen, das auch durch Sondermaßnahmen im Sommer erhöhte Fertigungsvolumen in den kommenden Monaten saisonbereinigt zu halten», erklärte die Bundesbank.

Für das dritte Quartal 2011 erwarten die Experten aber noch einmal ein kräftiges Wachstum. Vergangene Woche hatten bereits die führenden Forschungsinstitute ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum deutlich nach unten revidiert. Sie erwarten für das kommende Jahr nur noch einen Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 0,8 Prozent.