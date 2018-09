Toronto (SID) - Erstmals hat ein 100-Jähriger erfolgreich einen Marathonlauf absolviert. Der gebürtige Inder Fauja Singh erreichte am Sonntag im kanadischen Toronto nach 8:25:16 Stunden das Ziel. Das bringt ihm laut www.leichtathletik.de einen Eintrag in das "Guinness Buch der Rekorde" als der älteste Mensch ein, der die 42,195 Kilometer zurücklegen konnte.

Fauja Singh, der mit 92 Jahren die Marathon-Distanz in erstaunlicher Zeit von 5:40:04 Stunden zurückgelegt hatte, war in Toronto mit der Startnummer 100 angetreten. Er wurde von Freunden und Verwandten an der Strecke angefeuert. Sein Trainer und Übersetzer Harmander Singh sagte im Ziel: "Er hat sich einen lebenslangen Wunsch erfüllt."

Den nächsten Traum will Fauja Singh 2012 verwirklichen: Der nach Großbritannien ausgewanderte Inder möchte am Fackellauf der Olympischen Spiele in London teilnehmen. Er sagt: "Es ist das Laufen, was mich am Leben hält."