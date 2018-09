Duisburg (dpa) - Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland will sich heute zu dem gegen ihn angestrebten Abwahlverfahren äußern. Das bestätigte ein Sprecher. Am Nachmittag sollen die Unterschriften der Stadt übergeben werden. Sind ausreichend viele zusammengekommen, kann ein Abwahlverfahren gegen Sauerland beginnen. Hintergrund ist die Katastrophe bei der Loveparade, bei der im vergangenen Jahr in Duisburg 21 Menschen starben. Aus Sicht seiner Gegner hat Sauerland sowohl bei der Vorbereitung der Loveparade als auch bei der Aufarbeitung der tödlichen Massenpanik versagt.

