Abu Dhabi (SID) - (SID) - Die fünfmalige deutsche Judo-Meisterin Claudia Malzahn hat beim Grand-Prix-Turnier in Abu Dhabi den dritten Platz belegt. Die Weltranglistensiebte aus Halle/Saale unterlag im Halbfinale der Klasse bis 63 kg der erst 18 Jahre alten Französin Clarisse Agbegnenou.

Mitfavorit Sven Maresch (Berlin) scheiterte dagegen in der Klasse bis 81 kg bereits im zweiten Kampf am Brasilianer Flavio Canto. Der Kontrahent des Olympiasiegers Ole Bischof (Reutlingen) ließ damit erneut wichtige Punkte im Kampf um das Ticket zu den Olympischen Spielen 2012 in London liegen. Schon bei der WM in Paris war der Weltranglistenachte in Runde zwei ausgeschieden.