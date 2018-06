Halle/Westfalen (SID) - Die deutsche Tennislegende Steffi Graf wird auch 2012 bei den Gerry Weber Open aufschlagen. Wie die Veranstalter aus dem westfälischen Halle am Montag bestätigten, tritt die 22-malige Grand-Slam-Siegerin am 10. Juni 2012 erneut im Rahmenprogramm des einzigen deutschen Rasenturniers an. Die Konkurrenz der Herren feiert im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum.

In diesem Jahr hatte die 42-jährige Wahl-Amerikanerin Graf an der Seite des Franzosen Henri Leconte gegen das Duo Julia Görges/Jewgeni Kafelnikow vor mehr als 12.000 Zuschauern für eines der Highlights der Turnierwoche 2011 gesorgt. Grafs Verpflichtung für die "Champions Trophy" ist ebenso fix wie die des früheren Wimbledonsiegers Michael Stich.

"Der Auftritt von Stefanie Graf stellt alles Bisherige in den Schatten. Sie ist eine Persönlichkeit, ohne Wenn und Aber. Und zudem eine Sportlerin, die auch weit nach ihrem Karriereende die Menschen in Begeisterung versetzten kann. Dieser Tag ist auch für mich unvergesslich. Es macht mich ein wenig stolz, dass ihr der diesjährige Auftritt in so guter Erinnerung geblieben ist, dass sie wieder kommen wird", sagte Turnierdirektor Ralf Weber.

Das geplante dreitägige Damen-Einladungsturnier kann 2012 allerdings nicht realisiert werden. Seitens der WTA wurde den Organisatoren keine Genehmigung erteilt, eine derartige Veranstaltung durchzuführen. Als Begründung hieß es, dass das parallel stattfindende WTA-Turnier im britischen Birmingham von Seiten der Spielervereinigung geschützt und ein anderweitiger Einsatz der Spielerinnen in diesem Zeitraum verhindern werden soll.

In Absprache mit Fed Cup-Teamchefin Barbara Rittner wird die deutsche Damen-Nationalmannschaft stattdessen ein Trainingscamp mit Show-Matches absolvieren. Daran nehmen die Weltranglistenzehnte Andrea Petkovic, Sabine Lisicki (Nr. 17), Julia Görges (Nr. 21), Angelique Kerber (Nr. 29) und die Nordhornerin Anna-Lena Grönefeld teil.