Köln (SID) - Angelique Kerber hat durch den Halbfinaleinzug beim WTA-Turnier in Osaka zum ersten Mal in ihrer Karriere den Sprung unter die Top 30 der Tennis-Weltrangliste geschafft. Die US-Open-Halbfinalistin aus Kiel wird im aktuellen Ranking mit 1750 Punkten auf dem 29. Platz geführt. Die 23-Jährige hatte in Japan gegen die spätere Turniersiegerin Marion Bartoli aus Frankreich den Kürzeren gezogen.

Die derzeit wegen einer hartnäckigen Knieverletzung außer Gefecht gesetzte Andrea Petkovic rutschte um einen Platz ab, gehört damit aber weiter zu den Top 10. Die Darmstädterin liegt mit 4580 Punkten auf dem zehnten Rang. Die 24-Jährige hatte zuletzt ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Linz absagen müssen und fehlt in dieser Woche auch in Luxemburg.

Zweitbeste Deutsche in der Weltrangliste ist weiterhin Sabine Lisicki (Berlin/2724 Punkte) auf Position 17. Julia Görges aus Bad Oldesloe (2395) nimmt weiter Rang 21 ein. An der Spitze liegt Caroline Wozniacki aus Dänemark (8005).