NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Montag im US-Handel deutlich über 1,37 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,3748 Dollar. Im Fahrwasser freundlicher Aktienmärkte war der Euro zuvor im europäischen Handel allerdings noch bis auf über 1,39 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3776 (Freitag: 1,3807) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7259 (0,7243) Euro.

"Mit ihren jüngsten Äußerungen stellt die Bundesregierung im Prinzip genau das in Frage, was sie selbst in Aussicht gestellt hat", sagte Devisenexperte Sebastian Sachs vom Bankhaus Metzler. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte am Montag vor überzogenen Erwartungen an den EU-Gipfel am kommenden Sonntag in Brüssel gewarnt. Wie die Aktienmärkte reagierte der Euro mit starken Abschlägen auf die Aussagen. Zuvor war an den Märkten die Hoffnung aufgekommen, bei dem Gipfel könnte ein Durchbruch in der seit Monaten schwelenden Schuldenkrise erzielt werden.