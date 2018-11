Berlin (dpa) - Bei der Bankenrettung werden deutsche Geldhäuser nach Angaben von Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) staatliche Hilfen nur in begrenztem Umfang benötigen.

«Das sind durchaus überschaubare Beträge, die für die deutschen Kreditinstitute zur Verfügung gestellt werden müssen. Also alles kein Problem», sagte Kauder am Dienstag nach einer Fraktionssitzung in Berlin.

Die deutsche Bankenlandschaft sei nur teilweise von neuen Finanzspritzen betroffen: «Es geht da ausschließlich um strategische Banken, nicht um Volksbanken, nicht um Sparkassen», so der Fraktionsvorsitzende

Kauder betonte, die Bundesregierung habe versichert, dass es bei der deutschen Haftung von höchstens 211 Milliarden Euro beim erweiterten Euro-Rettungsschirm EFSF in jedem Fall bleibe. Kauder deutete aber an, dass es durchaus Instrumente beim EFSF geben könnte, um dessen Schlagkraft zu erhöhen.

In den in Kürze vorliegenden Leitlinien des EFSF könnte «eine gewisse Ausdehnung des Schutzschirms durch sogenannte Hebel» vorgesehen sein. Details nannte Kauder nicht. Am Donnerstag werde die Unionsfraktion in einer Sondersitzung erneut über den EFSF beraten, anschließend der Haushaltsausschuss des Bundestages entscheiden. Dann werde der erweiterte Schutzschirm noch in dieser Woche einsatzbereit sein.

Auf die Frage, ob die privaten Gläubiger Griechenlands bei einer Umschuldung freiwillig auf mehr als die früher vereinbarten 21 Prozent verzichten würden, sagte Kauder: «Es wird wohl mehr als 21 Prozent sein müssen.»