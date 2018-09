Athen (dpa) - Müllberge in den Straßen, lahmgelegte Flughäfen, vom Festland abgeschnittene Inseln: In Griechenland haben mehrere hunderttausend streikende Beamte und Arbeitnehmer das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt.

Ab diesem Mittwoch sollte das Land von einer noch größeren Streikwelle getroffen werden - als Protest gegen den Sparkurs der Regierung von Ministerpräsident Giorgos Papandreou, der massive Lohn-Kürzungen und Massenentlassungen vorsieht. Die Fluglotsen haben angekündigt, am Mittwoch für zwölf Stunden zu streiken.

Wie die Gewerkschaft der griechischen Fluglotsen am Dienstagabend mitteilte, wird der Streik am Mittwoch um 00.01 Uhr (23.01 Uhr MESZ) beginnen und zwölf Stunden später enden. Die Fluglinien riefen ihre Kunden auf, umgehend Kontakt mit ihnen aufzunehmen, weil viele bereits annullierte Flüge am Mittwoch doch stattfinden werden. Unklar blieb, ob und für wie lange die Fluglotsen am Donnerstag streiken wollen. Ursprünglich sollte der Streik zwei volle Tage dauern.

Griechenland-Urlauber müssen umplanen: Die deutschen Reiseveranstalter bereiten sich mit Sonderflugplänen auf den Fluglotsenstreik in dem Euro-Krisenland vor. Bei Tui sind nach Unternehmensangaben rund 6000 Gäste betroffen, die am Mittwoch und Donnerstag fliegen wollten. Alle Flüge würden erst nach Beendigung des Streiks in den griechischen Ferienzielen landen, erklärte Tui. Die Gäste würden über die geänderten Flugzeiten informiert. Tui empfiehlt den Urlaubern zudem, sich im Internet oder im Reisebüro auf dem Laufenden zu halten.

Bei den Veranstaltern der Thomas-Cook-Gruppe mit der Hauptmarke Neckermann sind nach Unternehmensangaben rund 3000 Gäste betroffen. Die zum Konzern gehörende Fluggesellschaft Condor erstellte ebenfalls einen Ersatzflugplan, ebenso wie Germanwings. Die Fluggesellschaft teilte mit, betroffene Passagiere könnten rund um die Uhr den Status Ihres Fluges im Internet einsehen.

Papandreou rief seine Landsleute auf, nicht mehr zu streiken. «Wenn wir das Land zersetzen, werden wir nicht das Geld finden, um Löhne und Renten zu zahlen», warnte er seine Landsleute in einer Rede im Parlament in Athen. Seine Regierung werde dem Druck der Streiks standhalten.

Wegen der Gefahr eines Seuchenausbruchs verpflichtete die Regierung die streikenden Müllarbeiter zum Dienst. Nach Schätzungen liegen allein in der Hauptstadt Athen mehr als 30 000 Tonnen Müll herum. Die für die öffentliche Gesundheit zuständige Behörde bezeichnete die Situation als «Bombe». In einigen Fällen seien bereits Ratten gesichtet worden. Die Beseitigung der riesigen Müllberge soll nach ersten Schätzungen der Kommunen im Großraum Athen etwa eine Woche dauern.