Frankfurt/Main (dpa) - Die Ratingagentur Moody's will den stabilen Ausblick für das französische Toprating (Aaa) überprüfen. Entscheidend für die Beibehaltung des stabilen Ausblicks für die Kreditwürdigkeit Frankreichs seien wirtschaftliche und fiskalische Reformmaßnahmen.

Die Finanzstärke des Landes sei durch die Finanz- und Wirtschaftskrise geschwächt worden, schreibt Moody's in einem am Montagabend veröffentlichten jährlichen Kreditbericht.

Frankreich stehe in den nächsten Monaten vor Herausforderungen, schreibt Moody's weiter: So könnte zusätzliche Unterstützung für andere Länder notwendig werden oder das französische Bankensystem gestützt werden müssen. Generell verfüge Frankreich aber über eine Wirtschaft mit «hoher Produktivität, breiter Diversifizierung und hoher Innovationskraft». Zudem verfüge der private Sektor über ein hohes Sparvermögen. Die Überprüfung des Ausblicks erfolge in den nächsten drei Monaten.