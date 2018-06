Athen (dpa) - Zehntausende griechische Arbeitnehmer haben ihre massiven Streiks fortgesetzt. Viele Seeleute erschienen den zweiten Tag in Folge nicht zur Arbeit, zwischen Piräus und den Ägäis-Inseln fielen die Fährverbindungen aus. Auch die Müllabfuhr streikt weiter. Journalisten begannen mit einem 24-Stunden-Streik. Im Radio und im Fernsehen gibt es keine Nachrichten, morgen keine Zeitungen. Auch die Fluglotsen wollen morgen streiken. Donnerstag will das Parlament in Athen ein neues Gesetz billigen, mit dem erstmals Entlassungen von Staatsbediensteten ermöglicht werden sollen.

