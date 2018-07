Neapel (dpa) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München peilt auf internationalem Parkett seinen dritten Sieg im dritten Spiel an. In der Champions-League-Auswärtspartie beim SSC Neapel ist der Bundesliga-Spitzenreiter heute erneut Favorit. Mit einem Sieg könnten die Bayern ihre Führung in der Vorrunden-Gruppe A gegen den derzeit schärfsten Konkurrenten ausbauen. Bei den Gastgebern ragen die Offensivkräfte Edinson Cavani, Marek Hamsik und Ezequiel Lavezzi heraus. Die Bayern-Abwehr um Torwart Manuel Neuer will indes ihre Zu-Null-Serie verteidigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.