Tallinn (SID) - Die U17-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die erste Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2012 in Slowenien mit drei Siegen souverän gemeistert. Die Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Böger gewann zum Abschluss gegen die Slowakei in Tallinn mit 2:0 (2:0).

Leon Goretzka vom VfL Bochum erzielte die Führung (10.), Said Benkarit von Borussia Dortmund stellte bereits in der 23. Minute den Endstand her. Zuvor hatte die DFB-Auswahl bereits Gastgeber Estland (5:0) und Albanien (1:0) bezwungen.